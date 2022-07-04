Укргідрометцентр анонсував аномальну спеку

Україну атакує спека. Фото: колаж "Сьогодні"

Синоптики Укргідрометцентру дали прогноз погоди в Україні на 4 липня. Цього дня на всій території нашої країни буде ясно та безхмарно. Максимальна температура повітря вдень становитиме 34 градуси. Тому, виходячи з дому, не забудьте захопити панаму та пляшку води. Вітер прогнозують південний зі швидкістю 3-8 м/с.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Якою буде погода в регіонах та Києві сьогодні, 4 липня

У західних областях вдень стовпчики термометрів досягнуть 30 градусів, у Львівській та Івано-Франківській областях 28-30. Синоптики обіцяють сонячну погоду.

На півдні денна температура наблизиться до 34-градусної позначки. Очікується ясна погода, без опадів.

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У центральних областях у понеділок буде ясно, без опадів, вдень 32-34 градуси.

У Сумській та Чернігівській областях вдень очікується 32-34 градуси, сонячно, без опадів.

У східних областях 4 липня буде спекотно, без опадів. Температура у Харківській, Донецькій та Луганській областях 30-32 градуси.

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У Києві та області без опадів. Вітер змінних напрямків, слабкий. Температура в області вночі 13-18°С, вдень 28-33°С. У Києві вночі 16-18°С, вдень 30-32°С.

Цьго дня в Україні буде дуже спекотно

Прогноз народного синоптика

Народний синоптик Володимир Деркач раніше давав прогноз на все літо. За його словами, у червні мала бути помірно спекотна погода. На липень він прогнозував сильні опади. У серпні синоптик прогнозує типово літню погоду.

"Літо 2022 року збереже тенденцію глобального потепління, але, на мій погляд, цього року воно не набере великих обертів, а ніби зупиниться на цьому піку, якого досягло в минулі роки", – сказав Деркач.

Він зазначав, що цього літа спостерігатиметься різка зміна погодних умов. Особливо це буде помітно у липні: очікуються погодні явища від спеки до сильних дощів та шквалів.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв своїм читачам детальний прогноз на всі чотири сезони 2022 року.

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