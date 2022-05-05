"Укрзалізниця" оновила графік потягів, що запізнюються до 10 години

Багато потягів курсують із запізненням / Фото: Колаж: Сьогодні
Станом на 21:20, 5 травня, затримувалися 15 потягів. Найменший час затримки становив 46 хвилин – потяг №753 Харків – Київ – Львів, а найдовший становив 10 год 53 хвилин – потяг №5 Івано-Франківськ – Запоріжжя.
Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці".
Які потяги затримуються:
- №5 Івано-Франківськ — Запоріжжя (+10 год 53 хв);
- №120 Львів — Запоріжжя (+10 год 15 хв);
- №37 Ужгород — Одеса (+9 год 55 хв);
- №45 Ужгород — Лозова (+7 год 46 хв);
- №85 Запоріжжя — Львів (+4 год 44 хв);
- №60 Чоп — Київ (+4 год 30 хв);
- №22 Трускавець — Харків (+4 год 09 хв);
- №743 Дарниця — Львів (+2 год 57 хв);
- №130 Івано-Франківськ — Кременчук (+2 год 44 хв);
- №120 Львів — Запоріжжя (+1 год 46 хв);
- №232 Львів — Дніпро (+1 год 40 хв);
- №86 Львів — Запоріжжя (+1 год 30 хв);
- №42 Львів — Дніпро (+1 год 25 хв);
- №706 Перемишль — Київ (+1 год 04 хв);
- №753 Харків — Київ — Львів (+46 хв).
Обстріли 4 травня
Увечері 4 травня було чутно вибухи над Черкасами та Києвом, працювало ППО. У Запоріжжі теж пролунали вибухи. У Дніпрі ракета потрапила в інфраструктурний об'єкт у центрі міста, повідомив голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишин.
Також повідомляється, що на Кіровоградщині ракета вразила інфраструктурний об'єкт за межами міста Кропивницький.
У Броварському районі Київської області сили ППО збили ракету окупантів. Вона впала на поле.
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