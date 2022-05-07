Помер мер Токмака, який відмовився співпрацювати з окупантами

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Сьогодні помер мер Токмака Запорізької області Ігор Котелевський, йому було 57 років, повідомляє Telegram-канал "Україна 24" з посиланням на Запорізьку ОВА.

За неофіційними даними відомо, що правоохоронці розглядають версію "самогубство". У нього залишилася дружина та двоє дочок.

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У середині квітня окупанти призначили "в.о. міського голови" Володимира Вольвача. Ігор Котелевський склав повноваження і відмовився співпрацювати з новою "владою", однак залишився у місті.

Що відомо про Котелевського

Ігор Котелевський був мером Токмака з 2009 року, обирався від партії ОПЗЖ. Його тричі переобрали на посаду голови міста. Вперше було обрано міським головою у серпні 2009 року. У листопаді 2010-го та у жовтні 2015 року територіальною громадою міста було обрано міським головою на новий термін. У листопаді 2020 він знову переміг на виборах мера, отримавши підтримку 27,47% жителів Токмака.

15 квітня голова Пологівської райадміністрації повідомляв, що Котелевський після окупації населеного пункту склав повноваження, але перебував у місті.

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