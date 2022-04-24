Знищено третину житлових будинків: Терехов озвучив наслідки атаки на Харків

Ігор Терехов розповів, як окупанти руйнують Харків / Фото: Колаж: Сьогодні

Окупанти не припиняють обстріли Харкова з повітря та землі, знищуючи його критичну інфраструктуру та житловий фонд. У місті зруйновано майже третину житлових будинків.

Про це телеведучому Микиті Михальову в ефірі проєкту "Україна разом" на YouTube-каналі "Україна 24" розповів мер Харкова Ігор Терехов.

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Терехов переконаний, що окупанти мстять Харкову за непокору та запеклий опір.

"Сьогодні – два місяці з моменту оголошення Росією Україні війни. Одним із міст, куди окупанти планували зайти насамперед, був, звичайно, Харків", – сказав Терехов.

Міський голова нагадав, що віддаленість Харкова від російсько-українського кордону становить лише 40 км, і два місяці поспіль місто страждає від обстрілів з повітря та землі.

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"Ворог гатить без розбору в житлові райони та будинки, руйнуючи міську інфраструктуру. На сьогодні, вдумайтеся, зруйновано 2195 будинків харків'ян з восьми тисяч", – зазначив мер.

Терехов назвав те, що відбувається, геноцидом проти українського народу та української нації, розв'язаним російським агресором.

"Але місто Харків живе. Наші військові захищають його і частково навіть переходять у контрнаступ", – наголосив харківський міський голова.

За його словами, городянам надають усі необхідні для життя послуги, включаючи подачу гарячої та холодної води, газу, електроенергії та вивезення сміття.

"Харків – чисте та доглянуте місто, і воно залишається таким, попри постійні обстріли наших ворогів. З працівниками МНС нам постійно доводиться розбирати завали, руйнування колосальні", – додав Терехов.

Харківський міський голова заявив, що харків'ян – не зламати, а тактика ворога, яка полягає у тому, щоб сіяти хаос, не пройде.

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"У ворога нічого не виходить, і не вийде. Ми згуртовані як ніколи і націлені лише на одне: перемога, перемога, та ще раз перемога!" – переконаний мер.

Росія фактично програла битву за Харків – Синєгубов

Російські окупанти усвідомили, що фактично програли битву за Харків й не зможуть захопити місто, заявив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

На запитання, чому для ворога в Харківській області є важливим напрямок з Ізюма на Слов'янськ, Синєгубов відповів: