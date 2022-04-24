Знищено третину житлових будинків: Терехов озвучив наслідки атаки на Харків

Ігор Терехов розповів, як окупанти руйнують Харків / Фото: Колаж: Сьогодні
Окупанти не припиняють обстріли Харкова з повітря та землі, знищуючи його критичну інфраструктуру та житловий фонд. У місті зруйновано майже третину житлових будинків.
Про це телеведучому Микиті Михальову в ефірі проєкту "Україна разом" на YouTube-каналі "Україна 24" розповів мер Харкова Ігор Терехов.
Терехов переконаний, що окупанти мстять Харкову за непокору та запеклий опір.
"Сьогодні – два місяці з моменту оголошення Росією Україні війни. Одним із міст, куди окупанти планували зайти насамперед, був, звичайно, Харків", – сказав Терехов.
Міський голова нагадав, що віддаленість Харкова від російсько-українського кордону становить лише 40 км, і два місяці поспіль місто страждає від обстрілів з повітря та землі.
"Ворог гатить без розбору в житлові райони та будинки, руйнуючи міську інфраструктуру. На сьогодні, вдумайтеся, зруйновано 2195 будинків харків'ян з восьми тисяч", – зазначив мер.
Терехов назвав те, що відбувається, геноцидом проти українського народу та української нації, розв'язаним російським агресором.
"Але місто Харків живе. Наші військові захищають його і частково навіть переходять у контрнаступ", – наголосив харківський міський голова.
За його словами, городянам надають усі необхідні для життя послуги, включаючи подачу гарячої та холодної води, газу, електроенергії та вивезення сміття.
"Харків – чисте та доглянуте місто, і воно залишається таким, попри постійні обстріли наших ворогів. З працівниками МНС нам постійно доводиться розбирати завали, руйнування колосальні", – додав Терехов.
Харківський міський голова заявив, що харків'ян – не зламати, а тактика ворога, яка полягає у тому, щоб сіяти хаос, не пройде.
"У ворога нічого не виходить, і не вийде. Ми згуртовані як ніколи і націлені лише на одне: перемога, перемога, та ще раз перемога!" – переконаний мер.
Росія фактично програла битву за Харків – Синєгубов
Російські окупанти усвідомили, що фактично програли битву за Харків й не зможуть захопити місто, заявив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
На запитання, чому для ворога в Харківській області є важливим напрямок з Ізюма на Слов'янськ, Синєгубов відповів:
"Він зрозумів, що битву за Харків фактично вже програв. Йому буде дуже важко атакувати наші позиції Збройних сил, які зараз ми тримаємо. У нього залишається один напрямок – через Куп'янськ, через Ізюм, щоб перенаправляти свої війська на Луганську та Донецьку область, збільшувати свою військову присутність у тому напрямку. Проте наші Збройні сили також там свої позиції тримають, ведуть запеклі бої, і ворог там справді щодня втрачає велику кількість живої сили, літаків та броньованої техніки".