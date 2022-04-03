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Найближчими днями на Україну чекають важкі бої на Донбасі – Данилов

3 квітня, 22:16
Окупанти зупинятися не збираються

Олексій Данилов розповів, що українські захисники очікують найближчими днями на важкі бої з окупантами. Колаж "Сьогодні"

Найближчими днями на Україну чекають важкі бої з російськими військами в Донецькій, Луганській та Харківській областях.

Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данилов у ефірі українського телебачення.

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"У напрямку Донецької, Луганської, Харківської областей – там збирається велике угруповання військ Російської Федерації. Зупинятися вони не збираються. Завдання, які ставить Путін, вони нікуди не зникають", – повідомив Данилов.

За його словами, окупанти провадитимуть перегрупування.

"Вони будуть проводити перегрупування. Бажають на цьому напрямку створити великі проблеми для наших Збройних сил і ми також очікуємо, що там найближчим часом будуть запеклі бої за нашу територію", – сказав Данилов.

Підсумки приходу російського світу

  • Кількість загиблих внаслідок ракетного удару російськими військами за будівлею Миколаївської облради зросло до 36 осіб.
  • 2 квітня у Харкові російські окупанти ще раз обстріляли із "Градів" парк імені М. Горького. Як зазначається, минулої доби російські окупанти завдали 39 ударів з артилерії, мінометів, танків, РСЗВ по районах Салтівки, П'ятихаток, Олексіївки.
  • Внаслідок обстрілів з боку російських окупантів будівлі Харківського національного університету імені Каразіна повністю зруйновані. ВНЗ перенесуть у безпечніше місце.
  • Генштабу ЗСУ повідомляє , що окупанти хочуть оточити угруповання Об'єднаних сил та вийти на адміністративний кордон Луганської та Донецької областей. Військові РФ продовжуватимуть утримувати окремі рубежі на тимчасово зайнятих територіях Київської та Чернігівської областей, ймовірно, в районах у безпосередній близькості від державного кордону України.