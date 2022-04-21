У Бородянці знайшли 9 поховань — Венедиктова

Люди загинули внаслідок звірств окупантів/Фото: theins, колаж: "Сьогодні"
Під час проведення слідчих дій у Бородянці Київської області виявили 9 поховань. Їх залишили російські окупанти.
Про це йдеться в заяві генерального прокурора Ірини Венедиктової.
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"15-річна дівчина отримала поранення легенів, від якого померла. Одного із загиблих переїхав БТР. Ще одна людина загинула від осколкових поранень. Трьох людей просто розстріляли", — повідомила Венедиктова.
Вона зазначила, що причина смерті ще трьох громадян буде встановлена після проведення судово-медичної експертизи.
"Ми всі прагнемо справедливості і працюємо на її найшвидше настання", — додала генпрокурор.
Окупанти розстріляли людей під час евакуації з Кремінної
Росіяни розстріляли людей, які намагалися виїхати з Кремінної Луганської області. В результаті четверо людей загинули.
Зранку 18 квітня жителі Кремінної намагалися евакуюватися на власному транспорті. Росіяни відкрили вогонь по автомобілю з мирними мешканцями.
"Загинули четверо осіб. Одна важкопоранена людина ще на місці подій. Медики не можуть до неї дістатися через нескінчені обстріли", – повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.