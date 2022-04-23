У боях під Маріуполем загинула більшість "народних міліціонерів "ДНР" – розвідка

У «ДНР» практично не залишилося «народних міліціонерів». Фото: "ДАН", колаж "Сьогодні"

У "ДНР" практично не лишилося "народних міліціонерів". Більшість із них загинула в боях під Маріуполем.

Про це повідомляє ГУ розвідки Міністерства оборони України.

Реклама

У боях на маріупольському напрямку окупанти залучили весь особовий склад так званої "МВС ДНР", зокрема військовослужбовців "внутрішніх військ ДНР" і курсантами "Донецької академії МВС".

Встановлено, що за час участі у бойових діях "МВС ДНР" зазнало великих втрат.

Маріупольський напрямок:

Реклама

до 1000 осіб – безповоротні втрати, зокрема 26 курсантів;

понад 2800 осіб – санітарні втрати;

Інші напрями:

близько 500 осіб – безповоротні втрати;

близько 2100 осіб – санітарні втрати.

Брак "правоохоронців" призвів до погіршення ситуації з підтримкою "громадського правопорядку" і значно ускладнив подальшу примусову мобілізацію.

"Міністр внутрішніх справ ДНР" ухвалив рішення про призначення спеціального службового розслідування відносно начальника "Донецької академії МВС" та начальників апарату "ВВ МВС" за фактом втрат серед особового складу", – зазначили у ГУР України.

ФСБ РФ заарештувала "міністра внутрішніх справ "ЛНР": сидить у СІЗО Ростова

На фоні невдач на фронті Москва почала проводити чистку керівників так званої "ЛНР". Внаслідок цього заарештували "міністра внутрішніх справ "ЛНР" генерал-майора" Ігоря Корнета. Про це повідомляє ГУ розвідки Міністерства оборони України.

Реклама

"За отриманою ГУР МО України інформацією, "міністр внутрішніх справ "ЛНР", генерал-майор" Корнет Ігор Олександрович, 29.04.1973 р. н., заарештований співробітниками ФСБ Росії й наразі утримується в слідчому ізоляторі ФСБ в Ростові-на-Дону", – йдеться у повідомленні.

Арешт "міністра внутрішніх справ "ЛНР" викликав негативну реакцію з боку силових структур та політичного керівництва "республіки", які оцінюють це як початок змін у силовому блоці квазідержави.

"Однак з боку голови так званої "ЛНР" Пасічника прикладаються всі зусилля для звільнення Корнета з-під арешту та відновлення на посаді", – зазначили в ГУР МО.

Раніше ми писали: