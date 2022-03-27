У Будапешті вшанували пам‘ять загиблих у Маріуполі (фото)

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні, 27 березня, в Будапешті відбулася акція вшанування пам‘яті загиблих у Маріуполі.

Про це повідомив у Facebook міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

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Акція в Будапешті

За словами міністра, акція відбулася біля меморіалу "Взуття на березі Дунаю", який вшановує пам’ять угорських євреїв, що буди знищені нацистами. Перед вбивством вони змушували людей знімати взуття.

"Сьогодні поруч із бронзовою скульптурою з’явилося 300 пар ношеного взуття. В пам‘ять про щонайменше 300 жінок, дітей і літніх людей, яких вбила російська авіабомба, скинута нелюдами на сховище у Драматичному театрі в центрі Маріуполя", – написав Кулеба.

Фото – facebook.com/dmytro.kuleba.

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Крім цього, Кулеба закликав партнерів України запровадити більше жорстких санкцій проти Росії, надати Україні всю необхідну зброю, а також загнати Росію в ще глибшу ізоляцію.

Нагадаємо, мер Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що в Маріуполі не можуть поховати загиблих місцевих жителів на цвинтарі через постійні обстріли з боку окупантів. У місті роблять братські могили, деяких жертв ховали навіть у дворах.

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