У Бурині Сумської області окупанти встановили блокпости

/ Фото: Укрінформ, Колаж: Сьогодні

Навколо Бурині Сумської області встановлені блокпости російських окупантів.

Про це повідомив у Telegram керівник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

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Що відбувається

За його словами, людей не впускають і не випускають із Бурині.

Крім цього, Живицький зазначив, що в населених пунктах Новослобідської, Путивльської, Попівської та Дубов’язівської громадах продовжується активний рух ворожої військової техніки.

"Вчора були втрати серед цивільних. Люди їхали автівкою по дорозі та наїхали на міну. У результаті троє в лікарні, один загиблий. Росіяни також розстріляли вчора цивільного чоловіка", – повідомив він.

Також керівник Сумської ОВА закликав громадян бути пильними щодо сторонніх предметів, не підходити до ворожої техніки, спалених автомобілів цивільних:

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"Дотримуйтеся комендантської години. Будьте в безпечних місцях під час сирен і повідомлень про тривогу. Не довіряйте чуткам, а слідкуйте лише за офіційними джерелами інформації".

Нагадаємо, радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявив, що російські війська не можуть розпочати наступальних дій на Донбасі.

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