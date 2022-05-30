У центрі Одеси демонтували захисне укріплення проти окупантів (фото)

В Одесі демонтували захисне укріплення / Фото: Колаж: Сьогодні

У центрі Одеси комунальники почали розбирати укріплення, встановлені на початку повномасштабного вторгнення Росії.

Фото оприлюднив Telegram-канал "Одеса. Офіційно".

Реклама

"У центральній частині міста комунальними службами проводиться демонтаж конструкцій, встановлених у перші тижні повномасштабного вторгнення РФ", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 25 травня в Одесі та області за розпорядженням начальника обласної військової адміністрації Максима Марченка скорочено комендантську годину – тепер вона триває з 23:00 до 05:00.

Окупанти завдали ракетного удару по Одеській області

РФ завдала ракетного удару по Одеській області вранці 30 травня. Атаці було піддано міст через Дністровський лиман, який не працює. Ударною хвилею пошкоджено кілька приватних будинків.

Реклама

Тим часом зенітний підрозділ оперативного командування "Південь" знищив ворожу крилату ракету типу Х, яка була випущена російським стратегічним бомбардувальником з акваторії Чорного моря по Одеській області.