У Чернігові люди горіли живцем, іноді навіть немає останків – мер

Владислав Атрошенко розповів, що у Чернігові люди зникли безвісти. Фото: колаж "Сьогодні"

Мер Чернігова Владислав Атрошенко розповів, що точну кількість жертв у місті встановити не вдасться, оскільки багато місцевих жителів зникли безвісти. Є підозри, що люди згоріли живцем.

Про це Атрошенко повідомив виданню Deutsche Welle.

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За словами міського голови, були випадки, коли чоловік чекав на дружину, яка повинна була вийти з лікарні, він зателефонував їй і сказав, що чекає біля дверей. За хвилину на це місце впала авіабомба і чоловіка ніде не знайшли, навіть останки – він згорів.

Атрошенко заявив, що в радіусі поразки авіабомб піднімається дуже висока температура і за лічені секунди згоряє все.

"Ми бачили це також на пошкоджених автомобілях, де повністю вигоряють усі неметалеві частини, а залишається метал рудого кольору з ознаками дуже високої температури горіння. Таких випадків у нас багато", – наголосив мер.

Крім того, ще не всіх людей витягли з-під завалів, тож остаточна статистика щодо загиблих буде пізніше. Наразі загальна кількість загиблих у Чернігові – понад 700 осіб. Безвісти зниклих – 40 осіб.

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Атрошенко додав, що всі тіла наразі поховані, оскільки немає обладнання для тривалого зберігання тіл. За його словами, останки деяких людей не ідентифіковані і для цього потрібно зробити ДНК-тест. Експертиза дорога і поки що у Чернігові немає можливості її провести.

Чернігів та Суми врятували Україну

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович, який 6 квітня побував у Чернігові, заявив, що це місто зробило "дуже важливу річ".

"Якби росіяни пройшли Чернігів, вони б перерізали дороги, які йдуть зі Львова, грубо кажучи, на Донецьк. І все, кінець. Чернігів та Суми фактично врятували Україну від розрізання її на частини. І Київ врятували. Ми приїхали сказати Чернігову "Спасибі", – пояснив мету візиту до Чернігова радник Офісу президента.

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Арестович також зазначив, що російські окупанти пішли з-під Києва і з Чернігівського напрямку саме тому, що їм було завдано нищівного удару силами ЗСУ.

У Чернігів та прилеглі населені пункти поки заборонено повертатися. Нині існує велика проблема з комунікаціями в місті.

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