Таки нова серія! Братчук розповів, що ЗСУ влаштували окупантам у Чорнобаївці

ЗСУ вдарили по окупантах. Фото: колаж "Сьогодні"

Українські воїни вже в 23-й раз завдали удар по позиціях російських окупантів у Чорнобаївці.

Про це розповів речник обласної військової адміністрації Сергій Братчук у Telegram.

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"До речі. Знову Чорнобаївка. Який вже там рахунок? Дякуємо ЗСУ за черговий знищений ворожий склад боєприпасів", – йдеться в повідомленні.

У окупантів почалася паніка від згадки про Чорнобаївку

Тим часом у російських загарбників почалася паніка від однієї згадки про Чорнобаївку, де їх регулярно знищують українські захисники. Про це свідчить перехоплена СБУ телефонна розмова двох російських командирів, один з яких представляє бойовиків так званої "ДНР".

"Сьогодні вранці росіяни відмовилися, кажуть: "Ви чого їдете, ви м'ясо! Вони тут стояли, їх послали туди (до Чорнобаївки. – Ред.). Вони відмовилися, поїхали в інший бік і кажуть: "Ви що, довбо**би, бл*дь? Куди ви сунетесь?". І ось це – почалася паніка", – скаржиться загарбник з "ДНР".

За його словами, після втечі росіян лише 5 з 20 осіб "нового поповнення з ДНР" погодилися йти в атаку. А щоб переконати інших, російський командир вдався до брехні: нібито солдати оборонятимуться, а не наступатимуть.

Раніше ми розповідали, що Арестович заявив про старт нового сезону вибухового серіалу у Чорнобаївці.