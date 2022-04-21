На Дніпропетровщині окупанти обстріляли залізницю – рух зупинено

У Дніпрі та області не спокійно / Фото: Колаж: Сьогодні

У Дніпропетровській області окупанти завдали трьох ракетних ударів. Постраждала залізнична інфраструктура у Новомосковському районі.

Про це 21 квітня повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Валентин Резніченко.

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"Всі живі. Вщент розтрощене залізничне полотно і контактна мережа. Поки не зрозуміло, чи зможемо відновити рух", – написав він.

Окупанти обстріляли дачі у Дніпропетровському районі

Російські війська знову обстріляли Дніпропетровську область. Цього разу ракети потрапили до дачних будинків у Дніпропетровському районі. Ніхто з людей не постраждав. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВ Валентин Резніченко.

"Знову "стратегічне" влучення орківської ракети. Поцілили в дачні будинки в Дніпровському районі. Ніхто не постраждав. Немає світла – пошкоджені мережі. Працюють електрики. Ніяких військових там ніколи не було", – йдеться у повідомленні.

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