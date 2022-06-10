У Донецьку пролунав потужний вибух біля офісу Пушиліна – Андрющенко

Вибух стався біля офісу Дениса Пушиліна. / Фото: РІА Новини, Колаж: Сьогодні

У Донецьку пролунав вибух біля офісу голови окупаційної адміністрації Донецької області Дениса Пушиліна.

Про це в Telegram повідомив радник міського голови м. Маріуполь Петро Андрющенко.

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"Збіг?"

"Подробиць поки що немає, але…. Три дні йде заміна керівництва окупантів із місцевих колаборантів на росіян. І тут вибух біля офісу Пушиліна. Збіг? Не думаю", – сказав він.

За словами Андрющенка, варто згадати, як "закінчили Паші Губарєви, Захарченки та Гіві з Моторолами". Також він закликав колаборантів здаватися, доки не пізно.

"Хоч би залишитеся в живих", – зазначив радник.

Раніше "Сьогодні" писало про те, що ватажок бойовиків "ДНР" Денис Пушилін, ймовірно, був поранений в окупованому Лимані Донецької області. Водночас відео, які публікуються з ним, ймовірно, старі.

Своєю чергою радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що під час удару української армії в Лимані ліквідували "когось із верхівки РФ". Ця людина супроводжувала ватажка бойовиків "ДНР" Дениса Пушиліна.