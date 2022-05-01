У Донецькій області за день загинуло 4 особи, ще 11 поранено

Окупанти продовжують убивати мирних жителів Донецької області. Фото: колаж "Сьогодні"

За 1 травня від російських обстрілів у Донецькій області загинули чотири мирних жителя – всі у Лимані. Також поранення отримали ще 11 осіб: сім – у Лимані, троє – у Володимирівці та один – у Яровій.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

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Крім того, у Бахмутській громаді одна людина померла від поранень, отриманих на Луганщині. Ще одній людині з Луганщини там було надано медичну допомогу.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

"За кожен злочин буде кара!" – наголосив Кириленко.

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Жертви у Донецькій області

Окупанти завдали авіаудару по Нью-Йорку, є загиблі та поранені

У четвер, 28 квітня, російські окупанти завдали авіаудару по Нью-Йорку Донецької області. Внаслідок цього є троє загиблих та троє поранених. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Російські некеровані авіаракети влучили у промислове підприємство та житлові квартали. Пошкоджено щонайменше дев'ять приватних будинків, але точну кількість руйнувань ще належить визначити.

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"Знову і знову росіяни б'ють по цивільних — вони ведуть війну на винищення українського мирного населення. Усі злочини ретельно документуємо, за все доведеться відповідати!" – наголосив Кириленко.

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