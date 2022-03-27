В Енергодарі депутат від ОПЗЖ очолив "раду міста", створену окупантами (відео)

Депутат Андрій Шевчик заявив, що очолить нову «раду самоорганізації міста». Фото: колаж "Сьогодні"

Депутат міської ради Енергодара від партії ОПЗЖ Андрій Шевчик заявив, що очолить нову "раду самоорганізації міста". Водночас мер Дмитро Орлов зазначив, що орган є нелегітимним.

Про це Орлов повідомив у Telegram-каналі.

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За словами Андрія Шевчика, "рада" була створена з метою комунікації містян, "які хочуть створити нормальні умови для життя в Енергодарі". Він зазначив, що орган має відповідати за регулювання торгової діяльності та ціноутворення, координацію комунальних служб, взаємодію підприємців і забезпечення медикаментами.

Дмитро Орлов заявив, що "рада" не має жодного стосунку до юрисдикції України.

Хто ще увійшов до списку колаборантів-депутатів?

Першим зрадником Батьківщини у цій війні став міський голова Куп'янська (Харківська область) Геннадій Мацегора ("Опозиційна платформа – За життя"). 27 лютого він оголосив про перехід до співпраці з російськими окупантами, що зайшли в його місто. Через день він передумав, але отримав підозру про держзраду, і його було затримано.

6 березня народному депутату Іллі Киві (ОПЗЖ) повідомили підозру в державній зраді та публічних закликах до зміни кордонів території України.

У частково зайнятому російськими окупантами місті Ізюмі Харківської області зафіксовано факти зради України. Серед колаборантів опинилися колишні працівники поліції міста, а також ексмер Олександр Божков (був членом Партії регіонів). Реклама

Нагадаємо, що в Україні за державну зраду та диверсію в умовах воєнного стану передбачено покарання у вигляді довічного ув'язнення з конфіскацією майна. Про це йдеться в ухваленому парламентом законопроєкті № 7116.