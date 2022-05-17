У Генштабі назвали втрати Росії на 17 травня

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти продовжують зазнавати втрат на території України. За останню добу ЗСУ знищили 200 осіб особового складу, один літак, два вертольоти, сім танків та іншу техніку ворога. Детальні дані оприлюднив генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 17.05 орієнтовно становлять:

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особового складу – близько 27900 (+200) осіб,

танків ‒ 1235 (+7) одиниць,

бойових броньованих машин ‒ 3009 (+35) одиниць,

артилерійських систем – 578 (+1) одиниць,

РСЗВ — 198 (+3) одиниць,

засобів ППО – 90 (+1) одиниць,

літаків – 201 (+1) одиниця,

вертольотів – 167 (+2) одиниць,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 436 (+9) одиниць,

крилатих ракет — 97 (+0) одиниць,

кораблі/катери — 13 (+0) одиниць,

автомобільної техніки та автоцистерн — 2109 (+8) одиниць,

спеціальної техніки — 43 (+1) одиниці.

Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Лиманському та Запорізькому напрямках. Дані про втрати ворога уточнюються, зазначили у Генштабі.

Ситуація в Україні

Раніше у Генштабі розповіли, що противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні. Основні зусилля зосереджено на Донецькому напрямку. Ворожа авіація обстрілювала об'єкти цивільної та військової інфраструктури на сході та промислових об'єктів у глибині території України.

По ряду напрямків противник здійснював безуспішні спроби атак. На деяких напрямках відбувається перегрупування та спроби поповнення резервів.

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