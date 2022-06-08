У Генштабі назвали найбільш смертоносний напрямок для росіян за останню добу

/ Фото: Колаж: Сьогодні

ЗСУ продовжують знищувати окупантів. Російські загарбники втратили вже понад 31 тисячу особового складу. За останню добу знищено три танки, дев'ять артилерійських систем, один гелікоптер та іншу техніку. Детально про втрати супротивника розповіли у Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 08.06 орієнтовно склали:

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особового складу – близько 31 500 (+140) осіб ліквідовано;

танків ‒ 1393 (+3) одиниці;

бойових броньованих машин ‒ 3429 (+13) одиниць;

артилерійських систем — 703 (+9) одиниці;

РСЗВ — 213 (+6) одиниць;

засобів ППО – 96 (+0) одиниць;

літаків – 212 (+0) одиниць;

вертольотів – 178 (+1) одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 559 (+6) одиниць;

крилатих ракет — 125 (+0);

кораблі/катери — 13 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн — 2406 (+1) одиниць;

спеціальної техніки – 53 (+0).

Найбільші втрати противник зазнав на Слов'янському напрямку. Дані уточнюються.

Телеведучий Олексій Бурлаков розповів про втрати ворога на каналі "Україна 4.5.0."

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