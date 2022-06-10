У Генштабі назвали найуспішніший у боротьбі з ворогом напрямок

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Україна продовжує протистояти російському військовому вторгненню та нищити ворога. За минулу добу РФ втратила 200 солдатів, 11 танків та іншу військову техніку. У Генштабі розповіли про втрати російської армії від початку повномасштабної війни.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 10.06 орієнтовно становили:

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особового складу – близько 31 900 (+200) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1409 (+11) одиниць,

бойових броньованих машин ‒ 3450 (+12) одиниць,

артилерійських систем – 712 (+1) одиниці,

РСЗВ – 222 (+9) одиниці,

засобів ППО – 97 (+1) одиниць,

літаків – 212 (+0) одиниць,

гелікоптерів – 178 (+0) одиниць,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 572 (+10) одиниці,

крилатих ракет – 125 (+0) одиниць,

кораблів/катерів – 13 (+0) одиниць,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2438 (+17) одиниць,

спеціальної техніки – 54 (+1) одиниці.

Найбільших втрат противник зазнав на Харківському та Бахмутському напрямках. Дані уточнюються.

Росіяни відмовляються воювати

Незважаючи на примусові заходи, що проводяться командуванням окупаційних військ, і надалі фіксуються відмови від участі у бойових діях підрозділів, укомплектованих примусово мобілізованим особовим складом із тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Стало відомо, що через втрати, отримані під час боїв з українськими захисниками в Харківській області, мотострілецький підрозділ зі складу 1-го армійського корпусу в повному складі відмовився від участі у бойових діях.

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Телеведучий Олексій Бурлаков для каналу "Україна 4.5.0" озвучив втрати ворога станом на 10 червня.

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