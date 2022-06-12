У Генштабі назвали топ-напрямки по "відмінусованих" ворогах

ЗСУ продовжують ліквідувати війська РФ в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"

Збройні сили України продовжують ліквідувати російських окупантів та їхню техніку на нашій території. Так, українські захисники знищили вже 32 150 солдатів РФ. Крім того, Росія втратила 1430 танків.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Реклама

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 12.06

особового складу – близько 32 150 (+100) осіб ліквідовано;

танків – 1398 (+5) одиниць;

бойових броньованих машин – 3484 (+18) одиниці;

артилерійських систем – 715 (+3) одиниць;

РСЗВ – 226 (+4) одиниць;

засобів ППО – 97 (+0) одиниць;

літаків – 212 (+0) ;

вертольотів – 178 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 582 (+3);

крилатих ракет – 125 (+0);

кораблів/катерів – 13 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 2455 (+7) одиниць;

спеціальної техніки – 54 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках.

800 загиблих! У Генштабі ЗСУ назвали великі втрати РФ

За наявною інформацією, у бойових діях на території України особовий склад 15-ї окремої мотострілецької бригади 2-ї загальновійськової армії Центрального військового округу зазнав суттєвих втрат. Орієнтовно 800 загиблих та близько 400 поранених. Всього участь у бойових діях на території України брали приблизно 1800 військовослужбовців з числа бригади.

Реклама

Як раніше повідомляла британська розвідка, запаси високоточних ракет ЗС РФ серйозно вичерпалися. Тому Росія зосередила зусилля своєї авіації на Донбасі.

Водночас українська розвідка дізналася, що російські військові готують плани втечі з України, оскільки командування не виводить їхні підрозділи із зони бойових дій і не надає відпустки.

Телеведучий Олексій Бурлаков для каналу "Україна 4.5.0" озвучив оперативне зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 12 червня: ворог завдав ракетного удару по місту Чортків Тернопільської області, тривають обстріли по всій лінії фронту, на Донбасі цілять по цивільній інфраструктурі.

Реклама

Телеведучий Олексій Бурлаков повідомив каналу "Україна 4.5.0." втрати ворога станом на 12 червня: за останню добу ліквідовано 100 окупантів, знищено 11 танків та 18 броньованих машин, а також 3 артилерійські системи та 4 системи залпового вогню.