У Генштабі назвали три топ-напрямки з втрат РФ

Генштаб обнародовал потери оккупантов за сутки / Фото: Колаж: Сьогодні
З початку російського вторгнення окупанти зазнають величезних втрат. Станом на 119-й день війни на території України загинуло 34 230 російських солдатів. За останню добу окупанти зазнали величезних втрат на Слов'янському, Бахмутському та Авдівському напрямках.
Таку інформацію оприлюднив у Facebook Генеральний штаб Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого до 21 червня орієнтовно становлять:
- особового складу 34230 (+130) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1496 (+0) од.
- бойових броньованих машин ‒ 3614 (+8) од.,
- артилерійських систем – 752 (+0) од.,
- РСЗВ – 239 (+0) од.
- засобів ППО – 99 (+1) од.,
- літаків – 216 (+0) од.,
- вертольотів – 182 (+1) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 614 (+3),
- крилатих ракет – 137 (+0),
- кораблів/катерів – 14 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2543 (+6) од.,
- спеціальної техніки – 60 (+1).
Телеведучий Олексій Бурлаков для каналу "Україна 4.5.0" озвучив втрати ворога на 22 червня.
Яка ситуація в Україні
- Окупанти наближаються до Лисичанська, у Сєвєродонецьку тривають вуличні бої. Ворог знову відкрив вогонь по селищах Синецький та Павлоград, вже зруйнованих мостах і двічі по "Азоту". На Попаснянському напрямі військові РФ вже закріплюються в Устинівці, Підлісному та Мирній Долині, ведуть наступ на Білу Гору.
- Позаштатний радник глави Офісу президента Олексій Арестович попередив, що 25-26 червня у Києві буде дуже напружений період, не виключено, що російські військові можуть завдати ракетного удару по столиці.
- Генштаб повідомив, що ЗСУ відкинули окупантів на двох напрямках.
- Під час атаки на острів Зміїний у Чорному морі ЗСУ вразили ЗРК "Панцир С1", радіолокаційну станцію та ворожу автомобільну техніку.
- У Збройних сил України з'явилися проблеми під Сєверодонецьком та Лисичанськом на Луганщині. Окупанти перекинули у цей район не менше трьох батальйонно-тактичних груп.
- Російські окупанти атакували із дронов-камікадзе Краснопільську громаду Сумської області. Поранено чотирьох людей.
- Армія РФ продовжує обстрілювати Україну. Наразі загарбники атакують Харків.
- Збройні сили України звільнили від російських окупантів Кисельівку на Херсонщині. Тепер українські захисники ще ближчі до Херсона.