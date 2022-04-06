У Генштабі підрахували втрати Росії на 6 квітня

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Генеральний штаб Збройних Сил України прозвітував про те, які втрати зазнали російські війська у війні в Україні станом на 6 квітня.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 06.04 орієнтовно становлять:

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особового складу – близько 18 600 осіб

танків – 684 одиниць,

бойових броньованих машин – 1861 одиниць

артилерійських систем – 332 одиниці

РСЗВ — 107 одиниць

засоби ППО – 55 одиниць

літаків – 150 одиниць

вертольотів – 135 одиниць

автомобільної техніки – 1 324 одиниць

кораблі/катери — 7 одиниць

цистерн з ПММ-76

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 96

спеціальна техніка – 25

пускові установки ОТРК/ТРК — 4

Дані ще уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій, зазначили у Генштабі.

Війна в Україні 6 квітня

Російські військові випустили ракети по Вінницькій області. Місцева влада уточнює інформацію про постраждалих та руйнування.

Жителів Сєвєродонецька, Лисичанська, Кремінної, Рубіжного, Попасної та Гірського просять терміново евакуюватися. Зазначається, що російські окупанти хочуть знищити залізницю.

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ЗСУ вже зайшли до сіл під Броварами та показали на відео, що там наробили путінські війська. Спалені школи, розбиті магазини та автомобілі, пограбовані банкомати.

У селі Сапанів Тернопільської області окупанти пошкодили під час ракетного обстрілу склади з рідким мінеральним аміачним добривом – воно вилилося на ґрунт і проникло у підземні води річки Іква.

У Дніпропетровській області російські військові обстріляли з повітря нафтобазу, в результаті її знищено. Також поцілили в завод, що призвело до масштабної пожежі.

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Вночі 6 квітня російські окупанти за допомогою кількох літаків завдали удар ракетами по території нашої країни. Проте українська система ППО спрацювала та збила чотири ворожі крилаті ракети. Інформації про жертв та постраждалих поки немає.