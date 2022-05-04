У Генштабі підтвердили, що окупанти намагаються штурмувати "Азовсталь"

РФ продовжує блокувати українські підрозділи у районі заводу / Фото: Колаж: Сьогодні

Триває блокування та спроби знищення наших підрозділів у районі "Азовсталі" у Маріуполі.

Про це повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ у Facebook.

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"В окремих районах, за підтримки авіації, ворог поновив наступ з метою взяття під контроль території заводу. Успіху не має", – йдеться у повідомленні.

Що відбувається

"РФ продовжує блокувати наші підрозділи в районі заводу "Азовсталь". Були спроби штурмових дій. Періодично продовжуються артилерійські, ракетно-бомбові удари з авіації", – сказав він.

За його словами, Росія також намагається проводити у місті фільтраційні заходи:

"Є спроби, є факти вивезення населення на територію РФ – причому примусово, без їхньої згоди. І це, друзі, у ХХІ столітті. Це злочини, які РФ здійснює станом на сьогодні".

При цьому джерела "Української правди" повідомили, що окупанти вже другий день штурмують завод "Азовсталь" Штурм розпочався у вівторок, 3 травня, після часткової евакуації мирних жителів із заводу.

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Зазначається, що сьогодні, 4 травня, росіяни прорвалися на завод, який раніше бомбили і обстрілювали. На "Азовсталі" точаться важкі бої. Зв'язків із українськими бійцями немає.

Нагадаємо, полк "Азов" заявив, що у Маріуполі під час авіабомбардувань окупантами заводу "Азовсталь" загинули дві жінки.

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