У Генштабі підтвердили, що ЗСУ відкинули окупантів від Рубіжного

ЗСУ відкинули росіян від Рубіжного. / Фото: Колаж: Сьогодні

Збройні сили Російської Федерації завершують створення наступального угруповання у східній операційній зоні, готуючись до наступу на Донбас. Водночас окупанти безуспішно намагалися закріпитись у районах населених пунктів Кремінна та Рубіжне.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ 18 квітня.

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Ситуація по напрямках

На Волинському та Поліському напрямках ворог активних дій не проводив, ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Республіки Білорусь продовжують виконувати завдання з прикриття українсько-білоруського кордону в Брестській та Гомельській областях. В зазначених районах ворог веде радіоелектронну розвідку. На території Республіки Білорусь фіксується вивезення залізничним транспортом пошкодженої бронетехніки збройних сил Російської Федерації.

На Сіверському напрямку ворог здійснює посилений контроль ділянок кордону. Триває інженерне обладнання позицій у районах пунктів пропуску і в прикордонних районах Брянської та Курської областей РФ. Не виключається введення в дію диверсійно-розвідувальних груп та ракетних ударів з території Російської Федерації.

На Слобожанському напрямку російські окупанти продовжують часткове блокування Харкова та намагаються здійснювати вогневе ураження підрозділів наших військ.

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З метою розширення плацдарму на лівому березі річки Сіверський Донець та створення умов для оперативного розгортання військ ворог провів розвідку боєм у районах населених пунктів Заводи, Дмитрівка та Дібровне. Успіху не мав, зазнав втрат і відійшов.

На Донецькому і Таврійському напрямках противник відновлює боєздатність і поповнює запаси. Намагається покращити тактичне положення своїх підрозділів та активізувати бойові дії. Російські окупанти продовжують обстріли населених пунктів Сіверськ і Покровське.

Основні зусилля ворог зосереджував у районах населених пунктів Лиман, Кремінна, Попасна та Рубіжне, намагався встановити повний контроль над містом Маріуполь. Проводив наступальні дії на Сєвєродонецькому, Попаснянському та Запорізькому напрямках.

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Противник безуспішно намагався закріпитись у районах населених пунктів Кремінна та Рубіжне. Здійснював штурмові дії в районах населених пунктів Новотошківське, Попасна, Авдіївка та Мар’їнка. Успіху також не мав.

На Південнобузькому напрямку ворог основні зусилля зосереджує на утриманні займаних позицій, продовжує здійснювати вогневий вплив на позиції наших військ у напрямках на Миколаїв та Олександрівку.

Очікується, що противник продовжить ведення бойових дій, щоб вийти на адміністративні кордони Херсонської області.

Всього у складі угруповань до виконання бойових завдань на території України залучено 87 батальйонних тактичних груп окупантів.

ЗСУ відбивають атаки на Донбасі

На території Донецької та Луганської областей захисниками та захисницями України за минулу добу відбито дванадцять атак ворога, знищено десять танків, п’ятнадцять одиниць броньованої та п’ять одиниць автомобільної техніки, а також п’ять артилерійських систем противника.

Угрупованням Повітряних сил Збройних Сил України за попередню добу було знищено п’ять повітряних цілей: один літак, три вертольоти та один БПЛА.

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