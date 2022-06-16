У Генштабі розповіли, де окупанти зазнали найбільших втрат

/ Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні триває сто тринадцята доба протистояння України російського військового вторгнення . ЗСУ продовжують знищувати ворога та його бойову техніку. Так, минулої доби росіяни втратили 200 осіб особового складу, 9 танків, 7 артилерійських систем та іншу техніку. Дані про втрати армії РФ від початку вторгнення в Україну оприлюднив Генштаб ЗСУ .

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 16.06 орієнтовно склали:

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особового складу – близько 32950 (+200) осіб ліквідовано

танків ‒ 1449 (+9) одиниць,

бойових броньованих машин ‒ 3545 (+17) одиниць,

артилерійських систем – 729 (+7) одиниць,

РСЗВ – 233 (+3) одиниці,

кошти ППО – 97 (+0) одиниць,

літаків – 213 (+0) одиниць,

вертольотів – 179 (+0) одиниць,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 591 (+0) одиниця,

крилаті ракети – 129 (+0) одиниць,

кораблі/катери – 13 (+0) одиниць,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2494 (+9) одиниць,

спеціальна техніка – 55 (+0) одиниць.

Найбільші втрати противник зазнав Бахмутському напрямку. Дані уточнюються.

Що відбувається на фронті

Російські війська не залишають спроб повністю окупувати Сєвєродонецьк і обстрілюють українські позиції на різних напрямках , також розповіли у Генштабі. Противник намагається стримувати дії ЗСУ та перегруповує свої війська.

Вночі окупанти нещадно обстрілювали Сумську область. вдарили по околицях Глухова та під Сумами. Внаслідок атак росіян загинули щонайменше п'ять людей і ще понад 10 поранено.

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У Луганській області продовжуються нещадні бої у Сєвєродонецьку , де залишаються 10 тисяч цивільних осіб Протягом доби росіяни поливали вогнем Білогорівку, Лисичанськ, Сєверодонецьк, у якому загарбники вкотре потрапили до "Склопластику" та непрацюючого дослідного заводу.

Спочатку повідомлялося, що над Миколаївською областю пролетіли дві ракети російських окупантів. Згодом стало відомо, що сили протиповітряної оборони збили одну з них.

Телеведучий Олексій Бурлаков для каналу "Україна 4.5.0" озвучив оперативне зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 16 червня.