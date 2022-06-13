У Генштабі розповіли, де захисники України відбили ворожі штурми

ВСУ успішно відбивають штурмові дії армії РФ / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти на 110-ту добу війни в Україні продовжують штурмувати позиції українських військ на різноманітних напрямках, але наші захисники мужньо їх відбивають. Водночас ворог зазнає таких втрат, що йому доводиться замінювати багато техніки.

Про те, що відбувається, розповів у Facebook Генеральний штаб ЗСУ.

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Як зазначається, на Слов’янському напрямку окупанти зосереджували зусилля на штурмі населених пунктів Долина та Богородичне, але успіху не мали.

"Ворог у межах логістичного забезпечення військ замінив понад 100 одиниць пошкодженої броньованої та автомобільної техніки", – йдеться в повідомленні.

Водночас на Бахмутському напрямку наші воїни успішно відбили штурмові дії в напрямках Вікторівка – Врубівка та Комишуваха – Врубівка. Ворог відновив наступальні дії в районі населеного пункту Золоте та закріплюється по рубежу Роти – Миронівка.

Крім цього, окупанти намагалися покращити своє тактичне положення та заволодіти панівними висотами, тому вели штурмові дії в напрямках Доломітне – Кодема, Доломітне – Новолуганське, але без успіху. Також проводили повітряну розвідку БпЛА в районі Покровського.

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Телеведучий Олексій Бурлаков для каналу "Україна 4.5.0." озвучив оперативне зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 13 червня:

Раніше американський Інститут дослідження війни (ISW) повідомляв, що окупанти намагаються просуватися на південний схід від Ізюма в напрямку Слов’янська Донецької області. Водночас на півдні ЗСУ вдарили по російській армії – вдалося знищити не лише ворогів, але і їхню техніку.