У Генштабі розповіли, скільки окупантів ЗСУ знищили на "вбивчому" напрямку

Українські захисники знищують російських військових. Фото: колаж "Сьогодні"

Збройні сили України продовжують ліквідовувати російських окупантів та їхню техніку на нашій території. Так, українські захисники знищили вже 30 350 солдатів РФ. Крім того, Росія втратила 1349 танків.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

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Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 30.05

особового складу – близько 30 350 (+200) осіб ліквідовано;

танків – 1349 (+11) одиниць;

бойових броньованих машин – 3282 (+12) одиниці;

артилерійських систем – 643 (+12) одиниці;

РСЗВ – 205 (+2) одиниць;

засобів ППО – 93 (+0) одиниці;

літаків – 207 (+0) одиниць;

гелікоптерів – 174 (+0) одиниці;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 507 (+3);

крилатих ракет – 116 (+2);

кораблі/катери – 13 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 2258 (+18) одиниць;

спеціальна техніка – 48 (+0).

Найбільші втрати супротивника минулої доби спостерігалися на Запорізькому напрямку.

Телеведучий Олексій Бурлаков для каналу "Україна 4.5.0" повідомив зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 30 травня: Сумська та Харківська області потерпають від ударів російською авіацією та Іскандерів, ворожі ракети знову вразили Одеську область, на Донбасі ЗСУ відбили всі атаки рашистів.

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