У Генштабі повідомили, де саме на кордоні з Україною Білорусь розгорнула "Іскандери"

Стало відомо, де Білорусь розгорнула "Іскандери". / Фото: Колаж: Сьогодні

Білорусь перемістила дивізіон ОТРК "Іскандер-М" у район населеного пункту Лунінець Брестської області. Цей регіон межує з Рівненською областю України. А місто Лунінець лежить менш ніж за 250 кілометрів від Польщі.

Про таке повідомили у Генштабі ЗСУ.

Реклама

Отже, для України зберігається загроза завдання ударів по об’єктах інфраструктури та підрозділах Сил оборони з території Республіки Білорусь.

Як відомо, максимальна дальність ураження цілі балістичними ракетами з ОТРК "Іскандер-М" може становити не менш ніж 500 км (оголошена), а за експертними оцінками, може сягати 700 км.

Військова активність в Білорусі

Підрозділи Збройних сил РБ продовжують посилювати білорусько-український кордон. Угруповання посилено маневровими групами радіоелектронної боротьби, що діють вздовж державного кордону України.

Реклама

"Продовжується підготовка офіцерів запасу для потреб комплектування підрозділів військово-повітряних сил та військ протиповітряної оборони у навчальних закладах Республіки Білорусь", – повідомили в Генштабі.

Читайте також: