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У Генштабі повідомили про топ-втрати ворога за добу і найрозгромніший напрямок

Павло Чернишук
8 липня, 10:00
ЗСУ знищили вже близько 36 900 російських окупантів

Армія Росії втратила вже 1637 танків в Україні. / Фото: Колаж: Сьогодні, Головне управління розвідки Міноборони

Збройні сили України продовжують завдавати ударів по російських окупантах. Наші українські воїни з початку війни вже знищили 3811 бойових броньованих машин.

Про це повідомляє в Facebook Генштаб ЗСУ.

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Яка ситуація

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 08.07 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 36 900 (+250) осіб ліквідовано;
  • танків ‒ 1637 (+35);
  • бойових броньованих машин ‒ 3811 (+14);
  • артилерійських систем – 828 (+13);
  • РСЗВ ‒ 247 (+0) од.;
  • засобів ППО ‒ 107 (+0);
  • літаків – 217 (+0);
  • гелікоптерів – 187 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 669 (+2);
  • крилаті ракети ‒ 155 (+0);
  • кораблі/катери ‒ 15 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 2685 (+20);
  • спеціальна техніка ‒ 66 (+0).

У Генштабі повідомили, що найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку. Водночас дані уточнюються.

Втрати окупантів. / Фото: Генеральний штаб ЗСУ

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Раніше в Генштабі назвали напрямок, де Збройні сили України відкинули окупантів назад. Також ISW назвали два нові напрямки наступу окупантів в Україні.