У Генштабі ЗСУ розкрили нові дані про втрати загарбників з початку війни

ЗСУ нищать окупантів на Донбасі. Фото: колаж: "Сьогодні"

Українські військові від початку вторгнення РФ знищили 1358 танків та ліквідували близько 30 500 російських військових.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

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Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 31.05 орієнтовно становили:

особового складу – близько 30 500 (+150 за добу) осіб ліквідовано,

танків – 1358 (+9),

бойових броньованих машин – 3302 (+20),

артилерійських систем – 649 (+6),

РСЗВ – 207 (+2),

засобів ППО – 93,

літаків – 208 (+1),

вертольотів – 174

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 515 (+8),

крилатих ракет – 120 (+2),

кораблів/катерів – 13,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2275 (+11),

спеціальної техніки – 48.

Найбільші втрати противника (минулої доби, 30 травня) спостерігалися на Криворізькому та Запорізькому напрямках.

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