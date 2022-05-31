У Генштабі ЗСУ розкрили нові дані про втрати загарбників з початку війни

ЗСУ нищать окупантів на Донбасі. Фото: колаж: "Сьогодні"
Українські військові від початку вторгнення РФ знищили 1358 танків та ліквідували близько 30 500 російських військових.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 31.05 орієнтовно становили:
- особового складу – близько 30 500 (+150 за добу) осіб ліквідовано,
- танків – 1358 (+9),
- бойових броньованих машин – 3302 (+20),
- артилерійських систем – 649 (+6),
- РСЗВ – 207 (+2),
- засобів ППО – 93,
- літаків – 208 (+1),
- вертольотів – 174
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 515 (+8),
- крилатих ракет – 120 (+2),
- кораблів/катерів – 13,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2275 (+11),
- спеціальної техніки – 48.
Найбільші втрати противника (минулої доби, 30 травня) спостерігалися на Криворізькому та Запорізькому напрямках.
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