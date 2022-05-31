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У Генштабі ЗСУ розкрили нові дані про втрати загарбників з початку війни

Марія Дмитренко
31 травня, 12:16
Захисники продовжують вибивати ворога з української землі

ЗСУ нищать окупантів на Донбасі. Фото: колаж: "Сьогодні"

Українські військові від початку вторгнення РФ знищили 1358 танків та ліквідували близько 30 500 російських військових.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

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Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 31.05 орієнтовно становили:

  • особового складу – близько 30 500 (+150 за добу) осіб ліквідовано,
  • танків – 1358 (+9),
  • бойових броньованих машин – 3302 (+20),
  • артилерійських систем – 649 (+6),
  • РСЗВ – 207 (+2),
  • засобів ППО – 93,
  • літаків – 208 (+1),
  • вертольотів – 174
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 515 (+8),
  • крилатих ракет – 120 (+2),
  • кораблів/катерів – 13,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2275 (+11),
  • спеціальної техніки – 48.

Найбільші втрати противника (минулої доби, 30 травня) спостерігалися на Криворізькому та Запорізькому напрямках.

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