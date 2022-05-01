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У Генштабі заявили, що окупанти хочуть наступати на Миколаїв та Кривий Ріг

Софія Ковнір
1 травня, 19:16
Водночас російські загарбники зазнають великих втрат в Україні

Російські окупанти продовжують атакувати області України. Фото: Reuters, колаж "Сьогодні"

Станом на вечір 1 травня російські окупанти продовжують намагання повністю захопити Харківську та Луганську області, а також рвуться на Кривий Ріг та Миколаїв. Але у підсумку вороги зазнають величезних втрат живої сили та техніки.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

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Зведення Генштабу

  • На Волинському і Поліському напрямках противник активних дій не проводив. Зберігається загроза завдання противником ракетних ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури на території України з території Республіки Білорусь, а також вчинення провокацій у районах, близьких до державного кордону України із звинуваченням у них підрозділів наших Сил оборони.

  • На Сіверському напрямку ворог обстрілював українські позиції в районі населеного пункту Сеньківка. Для уточнення розміщення наших військ на Сумському напрямку противник провів повітряну розвідку, застосовуючи БПЛА.

  • Надалі ймовірне проведення демонстраційних дій вздовж державного кордону України, а також відновлення вогневого ураження наших підрозділів та інфраструктури в прикордонних районах на зазначеному напрямку.

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  • На Слобожанському напрямку ворог обстрілював позиції Сил оборони з мінометів у районах населених пунктів Уди та Прудянка. Російські окупанти зазнали втрат у районі населеного пункту Старий Салтів.

  • На Ізюмському напрямку противник намагався вести наступальні дії, успіху не мав, зазнав втрат у живій силі та техніці.

  • На Донецькому і Таврійському напрямках ворог намагався встановити повний контроль над населеними пунктами Рубіжне та Попасна, успіху не мав, також зазнав втрат.

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  • Російські окупанти безуспішно здійснювали штурмові дії в районі населених пунктів Озерне та Мар’їнка. Ворог зазнав втрат у районі населених пунктів Времівка та Зелене Поле.

  • На Південнобузькому напрямку противник силами визначених підрозділів веде бойові дії з метою виходу на адміністративні межі Херсонської області та створення сприятливих умов для наступу на Миколаїв та Кривий Ріг.

  • Основні зусилля окупанти зосередили на Криворізькому напрямку. Вели артилерійський вогонь по позиціях наших підрозділів у районах Таврійського, Осокорівки, Трудолюбівки та Князівки.

  • На Миколаївському напрямку ворог проводить перегрупування підрозділів.

  • З метою уточнення обстановки та виявлення позицій наших підрозділів противник провів повітряну розвідку із залученням БПЛА у східній частині Миколаївської та північно-західній частині Херсонської областей.

  • Російські окупанти продовжують протиправні дії проти громадян України на тимчасово зайнятих територіях. Перешкоджають вільному переміщенню наших громадян на не захоплену росіянами територію України.

  • Також загарбники продовжують спроби формувати систему так званої влади на тимчасово захоплених територіях.

Окупанти зазнають втрат. Фото: Генштаб ЗСУ

"Азов" у Маріуполі ліквідував 1157 окупантів та десятки танків

У захопленому Маріуполі полк "Азов" з початку повномасштабного наступу РФ знищив, за підтвердженими даними, 1157 осіб живої сили противника, також ще 840 – за непідтвердженими даними. Про це "Азов" повідомив у своєму Telegram-каналі.

Санітарні втрати – 520 підтверджено (3150 – за непідтвердженими даними).

Техніка супротивника:

  • танки – 49 знищено та 29 пошкоджено
  • БТР – 23 знищено, 24 пошкоджено
  • БМП – 36 знищено, 24 пошкоджено
  • БМД – 5 знищено
  • катер "Раптор" – 1 знищено
  • СУ-25 – 1 пошкоджено
  • ББМ "Тайфун" – 2 знищено, 2 пошкоджено
  • "Тигр" – 3 знищено, 2 пошкоджено
  • "Рись" – 2 знищено, 2 пошкоджено
  • вантажна техніка – 25 знищено, 8 пошкоджено

Крім того, було знищено та пошкоджено ще багато іншої техніки та озброєння ворога.

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