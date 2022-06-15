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У Генштабі заявили про успіхи ЗСУ та величезні втрати окупантів

Софія Ковнір
15 червня, 18:49
Українські захисники завдають ворогові втрат під час його наступу на різних напрямках

Росіяни гинуть на війні в Україні щодня. Фото: колаж "Сьогодні"

Станом на вечір 15 червня на Слов'янському напрямку основні зусилля окупанти зосереджували на продовженні наступу у напрямку Ізюм – Слов'янськ. Водночас українські воїни завдали ворогові втрат під час його наступу на напрямках Василівка – Яковлівка та Василівка – Берестове. У підсумку загарбники відійшли.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

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Зведення Генштабу

  • На Волинському та Поліському напрямках триває інженерне обладнання місцевості у прикордонних районах Пінського району Брестської області. Продовжує зберігатися загроза ракетних та авіаційних ударів з території республіки Білорусь.

  • На Сіверському напрямку противник обстрілював позиції наших військ з мінометів у прикордонних районах Сумської та Чернігівської областей. З метою уточнення положення наших підрозділів та корегування вогню вів повітряну розвідку БпЛА. Для порушення системи управління та зв’язку Сил оборони ворог застосував комплекси радіоелектронної боротьби.

  • На Харківському напрямку основні зусилля ворога зосереджуються на утриманні зайнятих рубежів, недопущенні виходу наших військ на державний кордон України на північ від Харкова.

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  • На Слов’янському напрямку основні зусилля агресор зосереджує на продовженні наступу на напрямку Ізюм – Слов’янськ. Ворог безуспішно вів штурмові дії на напрямку Довгеньке – Краснопілля. Противник намагався покращити тактичне положення в районі населеного пункту Долина. Українські воїни дали рішучу відсіч та змусили окупантів відійти.

  • На Лиманському напрямку активних дій ворог не вів, обстрілював наші підрозділи з ствольної артилерії.

  • На Сєвєродонецькому напрямку окупанти продовжують вогневий вплив по позиціях Сил оборони з ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню. Підрозділи противника ведуть штурмові дії з метою встановлення повного контролю над містом Сєвєродонецьк, бойові дії тривають. У Тошківці наші захисники успішно відбили черговий ворожий штурм.

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  • На Бахмутському напрямку противник обстрілював наші війська з ствольної та реактивної артилерії. Українські воїни завдали ворогу втрат під час його наступу на напрямках Василівка – Яковлівка та Василівка – Берестове. Окупанти відійшли.

  • На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних дій ворог не вів. З метою сковування дій та недопущення перекидання підрозділів наших військ на інші напрямки противник здійснював обстріли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії.

  • На Південнобузькому та Таврійському напрямках ворог продовжує утримувати оборонні позиції. Намагається вдосконалювати інженерне обладнання позицій у районах населених пунктів Безводне та Іщенка.

  • З метою протидії технічним засобам розвідки Сил оборони російські окупанти розгорнули комплекс радіоелектронної боротьби у районі міста Мелітополь.

  • За наявною інформацією, виявлено зміни у бойовому та чисельному складі противника, який діє на території України. Так, угруповання окупаційних військ збільшено на одну батальйонну тактичну групу зі складу 138 окремої мотострілецької бригади Західного військового округу.

  • Крім того, на Бахмутському напрямку противник наростив угруповання батальйонною тактичною групою зі складу оперативного резерву, що була передислокована до Первомайська з району Куп’янська. В райони населених пунктів Комишуваха та Попасна, після відновлення боєздатності, введено окремі підрозділи 8 загальновійськової армії Південного військового округу.

  • Керівництво силових відомств РФ продовжує проводити заходи щодо залучення додаткового людського ресурсу до війни проти України шляхом збільшення виплат і запровадження короткострокових контрактів з можливістю їх продовження.

  • Противник продовжує використовувати підприємства на тимчасово зайнятих територіях Херсонської області для відновлення і ремонту пошкодженого озброєння та військової техніки.

  • За наявною інформацією, в місті Бєлгород та області здійснюється додаткове залучення медичних працівників з інших регіонів РФ для роботи з пораненими військовослужбовцями. Все це свідчить про значні втрати російських окупантів.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 15.06 орієнтовно становлять:

  • особового складу – близько 32 750 (+250) осіб ліквідовано;
  • танків ‒ 1440 (+6);
  • бойових броньованих машин ‒ 3528 (+25);
  • артилерійських систем – 722 (+1);
  • РСЗВ – 230 (+1);
  • засобів ППО – 97 (+0);
  • літаків – 213 (+0);
  • гелікоптерів – 179 (+1);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 591 (+3);
  • крилатих ракет – 129 (+4);
  • кораблів/катерів – 13 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2485 (+12);
  • спеціальної техніки – 55 (+1).

Раніше ми писали, що на півдні українські військові завдали ракетних ударів по складах з пальним і районах зосередження техніки російських окупантів.

Також повідомляли, що російські спецслужби почали активно скуповувати за кордоном супутникові знімки України через підставні компанії. Їх цікавить як лінія фронту, так і цивільна інфраструктура.