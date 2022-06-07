В Німеччині повідомили позитивну новину щодо зброї для України

Генеральний інспектор армії Німеччини Еберхард Зорн розповів, що ЗСУ опановують гаубиці PzH 2000 / Фото: Колаж: Сьогодні

Бійці Збройних сил України, які перебувають на навчанні, завершили теоретичну частину і розпочали практичні заняття зі стрільби з німецьких гаубиць PzH 2000.

Про це повідомив у Facebook Генеральний штаб ЗСУ з посиланням на заяву генерального інспектора Збройних сил Німеччини Еберхарда Зорна.

Реклама

"ЗСУ вдячні за підтримку та допомогу Німеччині та Нідерландам", – зазначили в Генштабі ЗСУ.

Самохідна гармата-гаубиця PzH 2000 – це гармата калібру 155 мм на гусеничному шасі на базі танка "Леопард-2". Передати PzH 2000 Україні погодилися Німеччина та Нідерланди.

Реклама

Німеччина за два місяці не постачила Україні майже жодної зброї

Німеччина звела до мінімуму військову підтримку України. У період з 30 березня по 26 травня в Україну надійшло лише дві партії зброї від німецького уряду.

У середині травня Німеччина відправила 3000 протитанкових мін та 1600 спеціалізованих протитанкових мін спрямованої дії. Інше німецьке постачання прибуло в Україну в середині квітня. Там були запчастини для кулеметів, запали, детонуючі шнури, рації, ручні гранати, заряди вибухівки та міни.

Останнє постачання зенітних та протитанкових засобів відбулося 25 березня. Воно включало 2000 ракет Panzerfaust 3 та 1500 зенітних ракет "Стріла".

Реклама

Україна продовжує відчувати потребу в цих боєприпасах, про що неодноразово повідомляла ФРН. Канцлер Олаф Шольц публічно пообіцяв подальші поставки, але Німеччина поки що їх не зробила.

Галузеві експортні заявки на продаж Києву 100 танків Marder та 88 танків Leopard 1 перебувають у Раді федеральної безпеки вже п'ять тижнів.

Наприкінці квітня уряд Німеччини оголосив про постачання 30 танків "Гепард", але перші 15 "Гепардів" будуть доставлені не раніше кінця липня.