У Гідрометцентрі розповіли, де в Україні чекати на грози

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У суботу, 9 липня, в Україні продовжаться дощі з грозами, у більшості областей буде спекотно. На сході без опадів із мінливою хмарністю. У Києві також прогнозують зливи. Температура повітря вдень у столиці становитиме максимум 27 градусів тепла. Прогноз погоди на цей день повідомив "Укргідрометцентр".

Якою буде погода сьогодні, 9 липня?

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На Закарпатті вдень очікується до 26 градусів тепла, у Львівській та Івано-Франківській областях 21-23. Вночі від 10 до 14 градусів. Синоптики обіцяють дощі з грозами на всьому заході.

На півночі очікується 23-26 градусів, на Сумщині до 29. Температура вночі 13-16 градусів.

У центральних областях у суботу прогнозують дощі із грозами, вдень 26-28 градусів, вночі 16-18.

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На півдні денна температура перевищить 30 градусів, найспекотніше буде у Херсоні — до 33 градусів. Вночі 17-19. Очікуються дощі із грозами.

У східних областях 9 липня буде без опадів. Температура у Харківській, Донецькій та Луганській областях 31-34 градуси. Нічна температура – 16-19 градусів

У Києві та області буде дощ із грозою, причому і вночі, і вдень. Температура вночі 16-18°С, удень 24-26°С.

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Додамо, синоптик Наталія Діденко попередила, що у ці вихідні дощі можуть раптово пройти будь-де і в будь-який час, тому потрібно бути до цього готовими.

Метеочутливість: що робити

Зміна погоди може спричинити погіршення самопочуття у тих людей, які є метеозалежними. Може навіть спостерігатись загострення хронічних хвороб. Часто з'являється підвищена стомлюваність не тільки у втраті фізичних сил, а й у спаді розумової діяльності. Перепади погоди можуть викликати головний біль, перепади артеріального тиску, запаморочення.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв своїм читачам детальний прогноз на всі чотири сезони 2022 року. Також нагадаємо, хто схильний до метеозалежності.