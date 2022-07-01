У Гідрометцентрі розповіли, якою буде погода 1 липня

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Липень в Україні розпочнеться із сонячної та спекотної погоди, кажуть синоптики. Температура повітря сягатиме 34 градусів спеки зі змінною хмарністю. Українцям рекомендується не виходити на вулицю без необхідності, а якщо потрібно вийти — не забувати про головні убори та сонцезахисні засоби, а також не забувати пити воду. Прогноз погоди на 1 липня "Укргідрометцентр".

Якою буде погода у регіонах та Києві сьогодні, 1 липня?

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У західних областях удень прогнозується від 29 до 34 градусів, уночі 15-21 градус. Найспекотніше буде в Ужгороді, Львові та Луцьку — до +34, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Тернопільській, Хмельницькій областях на пару градусів прохолодніше.

У північних областях удень температура становитиме 27-31 градус тепла, вночі 15-19.

На сході України вдень синоптики прогнозують від 25 до 29 градусів, уночі буде прохолодно – 11-16 градусів.

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У східних областях удень температура підніметься до 27-30 градусів, вночі 15-17 градусів, на Одещині до 20.

У центральній частині країни прогнозується 30-градусна спека, вночі стане прохолодніше, 14-17 градусів.

У Києві також буде спекотно – до 31 градуса спеки, вночі 17-19. Як і по всій Україні, у столиці опадів не очікується, мінлива хмарність.

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Прогноз народного синоптика

Народний синоптик Володимир Деркач раніше давав прогноз на все літо. За його словами, у червні мала бути помірно спекотна погода. На липень він прогнозував сильні опади. У квітні синоптик прогнозує типово літню погоду.

"Літо 2022 року збереже тенденцію глобального потепління, але, на мій погляд, цього року воно не набере великих обертів, а ніби зупиниться на цьому піку, якого досягло раніше в минулі роки", – сказав Деркач.

Він зазначав, що цього літа спостерігатиметься різка зміна погодних умов. Особливо це буде помітно, за прогнозом, у липні: очікуються погодні явища від спеки до сильних дощів та шквалів.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв своїм читачам детальний прогноз на всі чотири сезони 2022 року.

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