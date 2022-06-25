У ГУР назвали найбільшу загрозу з боку Білорусі

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З Білорусі до України можуть зайти ворожі ДРГ. Нині це одна з головних загроз. На цьому наголосив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скибицький в інтерв'ю РБК-Україна.

"Загроза полягає в тому, що можуть готуватися диверсійно-розвідувальні групи, які потім можуть зайти на нашу територію. Якщо говорити про створення ударних угруповань, то на сьогодні ми цього не наголошуємо. Але досвід березня-квітня, коли російські війська були перегруповані, виведені з території Білорусі та перекинуті на схід України, свідчить, що за два-три тижні російські війська можуть знову повернутися на територію Білорусі", – сказав він.

При цьому, за словами представника ГУР, білоруські військові не нападатимуть окремо від росіян, і діятимуть у спільних угрупованнях.

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Скибицький зазначив, що відразу після того, як російські війська були виведені з території Білорусі, збройні сили республіки розпочали активні заходи оперативної та бойової підготовки.

"Вони посилили свою присутність біля кордонів з Україною. Було виведено 7 батальйонів, які зараз на ротаційній основі розташовані біля наших кордонів. Їхня офіційна позиція – що це робиться з метою посилення захисту кордонів республіки Білорусь", – сказав він.

Ракетні удари з території Білорусі

Вранці 25 червня російські військові випустили по Україні десятки ракет з території Білорусі, ймовірно, з Наровлі (Гомельська область), а також з акваторії Чорного моря. Вибухи було чути у Київській, Чернігівській, Житомирській та інших областях.

Вранці по всій території України було оголошено повітряну тривогу. По Чернігівській, Львівській, Хмельницькій та Житомирській областях сумарно було випущено 52 ракети, інформація щодо інших областей уточнюється.

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У ГУР заявили, що удари з території Білорусі – масштабна провокація РФ з метою подальшого втягування Білорусі у війну проти України.