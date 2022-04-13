У Харкові окупанти обстрілюють житлові будинки та школи, зруйновано 2000 будівель – Терехов

Обстріл не припиняється з початку війни, повідомив Ігор Терехов / Фото: Колаж: Сьогодні

Окупанти з початку війни обстрілами знищили майже 2000 будівель у Харкові, з них майже 1700 житлових будинків.

Про це повідомив в ефірі каналу "Україна 24" мер Харкова Ігор Терехов.

Реклама

"Обстріли не припиняються, йде постійне бомбардування. За цей час російські окупанти знищили 1937 об'єктів, з яких 1671 житловий будинок, 75 шкіл. Це говорить про те, що сьогодні йде цілеспрямований геноцид проти українського народу та цілеспрямований геноцид проти міста Харкова та мирних харків'ян. Є загиблі, є поранені, ситуація дуже важка", – розповів мер.

При цьому Терехов зазначив, що комунальні служби міста, попри обстріли, продовжують роботу:

"Ми разом з волонтерами роздаємо харчові продукти, медикаменти, предмети першої необхідності. У нас працюють магазини, аптеки, ринки, щоб люди могли собі купити те, що їм необхідно. Крім того, комунальні служби всі повністю працюють, ми подаємо гарячу та холодну воду у будинки, електроенергію".

Окупанти розкидали міни у спальних районах Харкова

Російські окупанти з артилерії закидали мінами спальні райони Харкова.

Окупанти розкидали міни між будинками, на клумбах та у смітниках. Це протитанкові міни відкладеної дії – вибухають лише через деякий час. І в такий спосіб несуть небезпеку для місцевих жителів. Людей просять не наближатися до них та одразу повідомляти у спеціальні служби.

Реклама

У Харкові такі міни виявили вперше. До цього вже фіксували такі під містом – у селищі Пісочин та Дергачі.