У Харкові СБУ піймала координатора диверсантів "ЛДНР": що у нього знайшли

Затриманий координатор диверсантів наразі дає свідчення СБУ / Фото: Колаж: Сьогодні

Служба безпеки України затримала в Харкові чоловіка, який координував диверсійні групи та терористичні угруповання "ЛДНР" у регіоні.

Як повідомляє пресслужба СБУ у Facebook, під час затримання у чоловіка вилучили так звані "блокнот розвідника" та "блокнот старшого радіотелефоніста", що використовує армія окупантів. Крім того, у нього виявлено 5 бойових гранат, тротилові шашки із запалами та sim-карти російських і білоруських операторів.

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Наразі затриманий дає свідчення слідчим СБУ.

Крім того, у Дніпрі СБУ затримала колаборанта, який "мітив" на керівну посаду потенційної адміністрації окупантів.

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"Активний у соцмережах прихильник "руZZкого міра" до недавнього часу працював на об’єкті критичної інфраструктури Дніпра, звідки був звільнений. Він збирав для окупантів інформацію щодо працівників цього об’єкта, їх політичної рієнтованості і рівня лояльності до Росії", – йдеться в повідомленні.

У Путіна є шпигун у Харкові – МВС

Радник голови МВС Антон Геращенко раніше не виключав, що у керівництві Харківської області працює російський шпигун, який наводив крилаті ракети на місто.

"Не виключаю, що в оточенні губернатора Синєгубова є шпигун, який наводив ракету. Ви пам'ятаєте, що о 8-й ранку був вибух Харківської обласної адміністрації, тож нарада мала відбутися через 15 хвилин. І там могло б накрити всіх керівників, військових і поліцейських, і прикордонників та інших", – сказав Геращенко.

Він додав, що наступного ж дня, коли нарада була в управлінні поліції, ракета знову прилетіла вже під час наради.