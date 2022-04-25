У Харківській області окупанти на Великдень вбили двох людей, ще 14 поранені

Окупанти обстріляли Харків та область на Великдень. / Фото: Колаж: Сьогодні

У результаті обстрілів Харкова та області на Великдень загинули двоє людей. Ще щонайменше 14 отримали поранення.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов в Telegram.

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Так, у великодню ніч росіяни завдали удару по районах Олексіївки, Салтівки, Північної Салтівки у Харкові. Було поранено трьох людей.

Вдень російські загарбники обстрілювали Золочівський і Чугуївський райони. За попередніми даними 11 поранених, у тому числі 11-річна дитина: Чугуїв – 6, Малинівка – 5, Золочів – 1.

2 людини загинули – у Харкові та Чугуєві.

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"Вдячний усім мешканцям Харківщини, які утрималися від відвідування храмів цього Великодня. А також духовенству за розуміння ситуації і виважене рішення не проводити нічних богослужінь", – написав Синєгубов.

Українські військові здійснили успішний контрнаступ на Харківщині

Як повідомив Синєгубов, Ізюмський напрямок залишається стратегічною точкою – ЗСУ продовжують тримати оборонні рубежі.

"Маємо хороші новини з передової. Наші ЗСУ здійснили успішний контрнаступ, вчора зранку розпочали наступальні операції на ворога. Протягом дня тривали запеклі бої. Наші підрозділи вибили російські війська з населених пунктів Безруки, Слатіно, Прудянка Дергачівського напрямку та закріпилися на позиціях!" – написав голова ОВА 23 квітня.

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