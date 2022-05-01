У Херсонській та частині Запорізької області окупанти відключили інтернет та мобільний зв'язок

Херсонці лишилися без зв'язку. Фото: колаж "Сьогодні"

У Херсонській області зник мобільний зв'язок та інтернет всіх операторів. Аналогічна проблема – у частині Запорізької області.

Про це повідомили в Держспецзв'язку.

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Вчора жителі Херсонської та частини Запорізької областей спочатку відчули перебої з інтернетом та мобільним зв'язком, потім ці послуги зникли. Стало відомо, що причинами відсутності зв'язку стали обриви волоконно-оптичних магістральних ліній та відключення від електропостачання обладнання операторів у цих регіонах.

"Проблеми, що виникли одночасно у всіх операторів мобільного зв'язку, а також у постачальників фіксованих інтернет-послуг, не що інше ніж чергова спроба окупанта залишити українців без доступу до правдивої інформації про хід війни, яку розв'язала Росія проти України, та зробити свою брехливу пропаганду безальтернативним джерелом інформації, як це робиться у Росії", – йдеться у повідомленні.

Херсонська обласна прокуратура ще 18 квітня повідомляла про захоплення у регіоні російськими окупантами вишок та офісних приміщень оператора "Київстар".

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Фейки окупантів

За даними Держспецзв'язку, паралельно з відключенням українських операторів на ворожих інформаційних ресурсах почали розповсюджувати фейкові історії про те, що розпорядження відключити зв'язок дала українська влада.

"Це неправда, оскільки ми завжди виступали за максимальний доступ українців до засобів зв'язку. А Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій (НЦУ) при Держспецзв'язку і перед війною, і на початку вторгнення висловив однозначну позицію держави – оператори мають забезпечити українців зв'язком та доступом до інформації", – йдеться у повідомленні.

Як залишатись на зв'язку з Україною?

Тому громадяни й досі можуть залишатися на зв'язку з Україною. Навіть якщо окупанти відключили українське ефірне мовлення, зв'язок та інтернет, можна слухати радіо на середніх хвилях (1278, 1404, 873, 657 кГц) за допомогою старих приймачів.

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Також українські канали розкодовані на супутнику:

супутник: Hotbird 13;

частота: 11219 МГц;

поляризація: H (горизонтальна);

символьна швидкість: 29900;

корекція помилок: FEC 3/5.

Раніше ми повідомляли, що оточення Путіна може зірвати "референдум" у Херсонській області.

Також нагадаємо, у Херсонській області окупанти видають себе за ЗСУ.