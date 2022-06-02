У Херсонській області окупанти вивчають слово "полуниця" на практиці: що відбувається

У Херсонській області російські окупанти просяться найнятися на збирання полуниці / Фото: Колаж: Сьогодні

На Херсонщині російські окупанти потерпають від нестачі логістичного забезпечення. Тому загарбники не придумали нічого іншого, як звернутися до місцевих жителів з проханням найнятися на збирання полуниці.

Про це повідомило в Facebook оперативне командування "Південь".

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Збирання полуниці

"Військовики славнозвісної "другої армії світу", мов гастарбайтери, готові групами складати зброю купами та збирати полуницю. Пропонують свої послуги по 50 грн (не рублів) за годину. Так і вивчають різницю між полуницею, паляницею та окупацією", – йдеться у повідомленні.

За інформацією командування, місцеві жителі зазначають, що окупанти-гастарбайтери поводять себе нормально та "працюють добре".

Фото – оперативне командування "Південь".

Фото – оперативне командування "Південь".

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Фото – оперативне командування "Південь".

Нагадаємо, російські окупанти в районі Добрянки на півночі Херсонської області намагалися прорватися в тил українських підрозділів.

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