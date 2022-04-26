На Херсонщині партизани знищили десятки окупантів – Кім

Нашого опору окупанти бояться навіть далеко від лінії фронту / Колаж "Сьогодні"

Попри майже двомісячну окупацію у Херсонській області діють невідомі партизани, які регулярно завдають шкоди армії Російської Федерації.

Про це розповів в ефірі каналу "Україна 24" під час загальнонаціонального телемарафону голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

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Що відомо

"Я впевнений, що кожен українець у нас герой, бо ось уже два місяці вони чинять опір на території Херсона. Я знаю, що на Херсонщині люди чинять опір. 80 окупантів партизани там уже знищили. Це – герої!" – розповів в ефірі голова Миколаївської військової обласної адміністрації.

Також Віталій Кім зазначив, що 26 квітня окупанти проводили обстріл по Миколаївській області, проте поки що невідомо, що в результаті було зруйновано. При цьому наші сили готові наступати, проте поки що продовжують проводити заходи щодо захисту регіону.

"Ми хочемо самі наступати. Ми готуємось до захисту, якщо ми програємо на передній лінії. Але ми готуємось і наступати, і захищатись. Ситуація не така, що все пропало. Ми готуємось до найгіршого сценарію завжди. А настрій у нас – позитивний", – сказав чиновник.

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Чорнобаївка

Кім також трохи розповів про ситуацію з 17-м за рахунком результативним обстрілом аеродрому в Чорнобаївці.

"За два дні військові сили наші завдали дуже серйозного удару окупантам. Горіло всю ніч, вразили їхні склади з боєкомплектом. А групуються вони між Кривим Рогом та Миколаєвом. Аж за річкою Інгулець їхня база. Ми не можемо знати, що там у них на думці. Я вважаю, що вони формують резерви для того, щоб реагувати після того, як буде розуміння, що відбувається на Донбасі", – зазначив голова ОВА.

Ситуація у Харківській області