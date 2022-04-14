На Херсонщині військові РФ окупували місто Олешки – мер (відео)

Олешки на Херсонщині потрапили в окупацію. Фото: колаж "Сьогодні"

У Херсонській області місто Олешки потрапило в окупацію російських військових.

Про це повідомив мер Євген Рищук у Facebook.

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"На міській адміністрації вже висить російський прапор, зараз вони повністю заходять до міста, на жаль", – сказав він.

Він також попередив, що з огляду на ситуацію виходитиме на зв'язок все рідше.

"Сьогодні у нас уже виникло питання з патрулюванням вулиць... Місцеві патрулі не співпрацюватимуть з російськими. Тобто росіяни вже самі патрулюватимуть вулиці. Тому дивіться, щоб вихід на вулицю в комендантську годину не закінчився розстрілом", – зазначив чиновник.

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Рищук уточнив, що міські комунальні служби поки що працюватимуть, оскільки отримують зарплату з українського бюджету. Щодо евакуації, за його словами, "з Києва відповіді наразі немає".

"Місто майже порожнє. Багато людей поїхали за цей час. Поки я контролюватиму певну ситуацію, сміття буде вивозитися, комунальні підприємства працюватимуть... Бої до нас ще не підійшли, ніч обіцяє бути тихою", – резюмував міський голова.

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Ситуація у Херсоні та області