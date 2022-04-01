На Херсонщині ЗСУ звільнили 11 населених пунктів

Збройні сили України звільнили від загарбників та взяли під контроль 11 населених пунктів. Колаж "Сьогодні"

На Херсонщині Збройні сили України звільнили від загарбників та взяли під контроль 11 населених пунктів.

Про це Угруповання військ "Південь" повідомляє у Facebook.

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Деталі

Зусиллями українських захисників 60-ї окремої піхотної бригади, що перебуває у групуванні військ "Південь", було звільнено наступні населені пункти на Херсонщині:

Нововоронцівка,

Мала Шестерня,

Новогригорівка,

Тополіне,

Князівка,

Красновка,

Вільне,

Кам'янка,

Пригір'я,

Кочубеївка,

Орлове

Зазначається, що завдяки військовим 60-ї окремої піхотної бригади місцеве населення на сьогоднішній день може отримувати гуманітарну допомогу – медикаменти, продукти харчування. У свою чергу, жителі звільнених територій підтримують та підбадьорюють українських захисників

"Проводячи операції зі звільнення даних населених пунктів, підрозділ 60-ї окремої піхотної бригади оновився "трофейною" технікою: танки Т-64 (з повним боєкомплектом), БМП-2, БМД-2, ЗУ-2М на базі МТ-ЛБ", – зазначили у ГВ "Південь".

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Нагадаємо, 12 березня у Херсоні відбулося екстрене засідання обласної ради . На ньому було прийнято звернення про те, що "Херсонщина – це Україна", а жодних псевдореферендумів не може бути. Звернення було прийнято одноголосно. Російські загарбники планували проведення референдуму на території Херсонської області щодо створення "Херсонської народної республіки".

Раніше сайт "Сегодня" повідомляв, що в окупованих російськими військами містах мешканці провели мітинги. Зокрема, жителі Каховки та Херсона виступили за волю від російської окупації.