На Хмельниччині пролунали вибухи

На Хмельниччині повідомляють про вибухи, працює ППО / Фото: Колаж: Сьогодні
У Хмельницькій області 5 липня пролунали вибухи.
Про це повідомляє Telegram-канал "Україна 24".
"На Хмельниччині повідомляють про вибухи! Інформація перевіряється!" – йдеться у повідомленні.
Telegram-канал "Труха" повідомляє, що Ярмолинецький район на Хмельниччині зараз під обстрілом.
Також повідомляється, що на Хмельниччині працює ППО.
Перед цим у більшості областей України було оголошено повітряну тривогу.
Загарбники обстріляли Сумську та Чернігівську області
Російські окупанти продовжують обстрілювати Сумську та Чернігівську області. Зокрема, сьогодні, 5 липня, на території Новгород-Сіверської громади вибухнули 34 мінометні снаряди.
Обстріли. Фото – Державна прикордонна служба України.