На Хмельниччині пролунали вибухи

На Хмельниччині повідомляють про вибухи, працює ППО / Фото: Колаж: Сьогодні

У Хмельницькій області 5 липня пролунали вибухи.

Про це повідомляє Telegram-канал "Україна 24".

Реклама

"На Хмельниччині повідомляють про вибухи! Інформація перевіряється!" – йдеться у повідомленні.

Telegram-канал "Труха" повідомляє, що Ярмолинецький район на Хмельниччині зараз під обстрілом.

Також повідомляється, що на Хмельниччині працює ППО.

Перед цим у більшості областей України було оголошено повітряну тривогу.

Реклама

Загарбники обстріляли Сумську та Чернігівську області

Російські окупанти продовжують обстрілювати Сумську та Чернігівську області. Зокрема, сьогодні, 5 липня, на території Новгород-Сіверської громади вибухнули 34 мінометні снаряди.

Обстріли. Фото – Державна прикордонна служба України.