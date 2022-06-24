В які області України прийде 30-градусна спека – прогноз Укргідрометцентру

Синоптики розповіли, до яких регіонів повернеться літня спека / Фото: Колаж: Сьогодні

За прогнозом погоди в Україні, 25 червня у західних та північних областях буде спекотно та сонячно. На Закарпатті та у Львівській області синоптики обіцяють спеку 30 градусів і вище. На півдні та сході країни, а також у центральних областях очікуються дощі з грозами. У Києві без опадів, до 27 градусів тепла.

Якою буде погода в Україні та Києві завтра, 25 червня, розповіли в Укргідрометцентрі.

Реклама

На заході України, а також у Житомирській та Вінницькій областях, у суботу нічна температура становитиме 12-15 градусів. Вдень очікується спекотна погода – 26-28 градусів. У Львівській області 30-градусна спека, на Закарпатті – до 33. Без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с.

На півдні Укргідрометцентр обіцяє дощі з грозами. У Херсонській, Миколаївській, Одеській та Запорізькій областях, а також у Криму вночі буде 14-16 тепла. Вдень повітря прогріється до 24-26 градусів. Вітер східний, 7-12 м/с.

У центральних областях також очікуються дощі з грозами. Нічна температура 13-15 градусів, удень 24-26 тепла. Вітер північно-східний, 7-12 м/с.

Реклама

На півночі України буде сонячно. У Сумській та Чернігівській областях вночі повітря прогріється до 13-15 градусів, удень до 27. Вітер північно-східний, 7-12 м/с.

На сході України вдень та вночі синоптики прогнозують дощі з грозами. У Харківській, Донецькій та Луганській областях нічна температура 14-16 градусів, удень 24-26. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

У Києві у суботу вночі очікується 14-16 градусів, вдень 25-27 тепла. Мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с.

Реклама

Ознаки метеочутливості

У тих людей, які не мають хронічних захворювань, але є метеозалежними, зміна погоди може викликати різні нездужання і розлади. Часто з’являється підвищена стомлюваність, вона проявляється не тільки у втраті фізичних сил, але і в спаді розумової діяльності. Творчі люди (письменники, композитори тощо) ніяк не можуть зібратися з думками. Так само й у тих, хто займається фізичною працею.

Згідно зі статистикою, в періоди магнітних бур вулицями частіше їздять швидкі допомоги, кількість викликів зростає, як і кількість гіпертонічних кризів, інфарктів та інсультів. Зростає й кількість смертей через інфаркти та інсульти.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв своїм читачам докладний прогноз на всі чотири сезони 2022 року.

Також нагадаємо, хто схильний до метеозалежності.