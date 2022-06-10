До Києва приїхав високий гість із Великої Британії та отримав подарунок від Зеленського

Бен Воллес впевнений у нашій перемозі над Росією / Колаж "Сьогодні"

У Києві перебуває з візитом міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес, який прибув до України, щоб обговорити те, що відбувається наразі на східному фронті нашої країни і зрозуміти, яку допомогу може надати ще Сполучене Королівство.

Про візит повідомляє Офіс президента України.

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Що відомо

"Зброя, фінанси, санкції – три речі, у яких Велика Британія послідовно показує своє лідерство у підтримці України. Цінуємо таку дійсно справжню, об’єднану роботу, коли слова, спілкування постійно переходять у дії. Вдячний міністру оборони Бену Воллесу та його команді за цей візит, а також загалом Великій Британії, уряду, Прем’єр-міністру за допомогу", – сказав у своєму привітальному слові президент України Володимир Зеленський.

"Ми бачимо, що Україна здатна тепер витіснити Росію з Донбасу. Ми бачимо, що режим у Росії на кордоні колапсу принаймні щодо військової могутності. Вони зараз також на межі виснаження. Проте я знаю, що Великобританія ніколи не здається, і Україна не здається", – наголосив іноземний гість.

Яку конкретно нову допомогу готовий надати Лондон, наразі не повідомляється. Під час переговорів Зеленський подарував Бен Уоллесу марку "Російський корабель, іди..." зі своїм підписом.

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