СБУ у Київській області нейтралізувала ОЗУ: працювала на спецслужби РФ

Учасники угруповання займалися обміном електронних грошей із заборонених систем РФ. Фото: колаж "Сьогодні"

Під час спецоперації в Київській області Служба безпеки України нейтралізувала організоване злочинне угруповання, яке діяло на користь спецслужб Росії.

Як повідомили у відомстві, зловмисники налагодили механізм переправлення грошей з РФ на територію нашої держави через підсанкційні платіжні системи.

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За оперативними даними, схему використала ворожа агентура, отримуючи кошти від своїх російських кураторів на провадження підривної діяльності проти України.



Під час обшуків в учасників угруповання виявлено понад 13 млн у гривневому еквіваленті, комп'ютерну техніку та чорнову документацію з доказами протиправної діяльності.

"До складу ОЗУ входило троє мешканців Київщини. Вони створили мережу анонімних інтернет-платформ, через які приймали "замовлення" на купівлю, продаж чи обмін електронних грошей з заборонених систем РФ. Ці незаконні операції проводили у власному пункті обміну валют", – йдеться у повідомленні.

Наразі організатору схеми повідомили про підозру. Досудове розслідування триває.

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