У київське метро пасажир намагався пронести гранату

Чоловік намагався пронести в спортивній сумці гранату Ф1 і набої / Фото: Колаж: Сьогодні

У метро Києва співробітники поліції виявили та затримали пасажира, який намагався пронести до станції гранату та набої. Затриманому загрожує до семи років позбавлення волі.

Як повідомляє поліція Києва у Facebook, під час перевірки документів та особистих речей на вході до однієї зі станцій правоохоронці виявили чоловіка, котрий намагався пронести в спортивній сумці гранату Ф1, запал до неї та 76 набоїв до автомату.

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/ Фото: Патрульная полиция Киева

На місце події прибули вибухотехніки та слідчо-оперативна група, яка задокументувала подію та затримала зловмисника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Затриманим виявився уродженець Житомирщини, 1997 року народження.

/ Фото: Патрульная полиция Киева

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Слідчим відділом управління поліції в метрополітені за погодженням із процесуальним керівником Подільської окружної прокуратури міста Києва фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України – носіння, зберігання, придбання, передача чи збут вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу.

У столичному метро затримали диверсантів з небезпечною іграшкою

У київському метро поліція затримала п'ятьох диверсантів. В одного при собі був плюшевий ведмедик із зашитими всередині патронами. Другий через месенджери передавав ворогові оперативну інформацію щодо українських військових.

Як розповів очевидець, одного з диверсантів виявила жінка на пероні. Після цього підключилися інші люди та виявили другого.