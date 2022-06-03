На Київщині збільшилася кількість людей, убитих окупантами

Окупанти вбили багато людей на Київщині. Фото: колаж "Сьогодні"

Станом на 3 червня на Київщині виявили 1 314 тіл місцевих жителів, яких вбили російські окупанти. Більшість із них було вбито зі стрілецької зброї. 2 червня знайшли ще одного загиблого біля Бородянки.

Про це повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбітов в ефірі національного марафону.

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"На сьогодні вже 1 314 тіл загиблих. Це цивіьні люди, які не мали відношення до військових формувань. Це звичайні цивільні люди. Більшість із них були вбиті саме зі стрілецької зброї, а не під час вибухів", – розповів він.

Нєбитов додав, що 2 червня поблизу Бородянки ексгумували тіло місцевого жителя 1982 року народження. Його застрелив російський снайпер, коли чоловік намагався взяти продукти з машини.

У Маріуполі окупанти вбили шістьох осіб заради пропагандистського відео

Російські окупанти розстріляли з танків житлові будинки у Маріуполі для пропагандистського відео у російських ЗМІ. Тепер вони почали розбирати завали, щоб знищити докази військових злочинів. Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко в Telegram.

"Пам’ятаєте пропагандистське відео Russia Today (RT), як російський танк впритул розстрілює цивільні будинки заради гарного кадру? Тоді ми вказували, що відео знято в районі вул. Пашковського та просп. Першого травня. Зараз окупанти приступили до знищення розбору завалів доказів власних злочинів в цьому районі", – йдеться у повідомленні.

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З-під завалів одного будинку витягли тіла шістьох загиблих – п'ять чоловіків та одна жінка. Їх одразу вивезли до братської могили у с. Виноградне.

"Це – перший зафіскований і незаперечний факт вбивства цивільних в Маріуполі задля відеоконтенту. Якщо у військової злочинності є недосяжна висота, то росіяни її подолали", – наголосив Андрющенко.

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